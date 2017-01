Belen e Stefano insieme per Santiago

Belen e Stefano De Martino si sono ritrovati con le rispettive famiglie in un ristorante alle porte di Milano per festeggiare il terzo compleanno di Santiago. Dopo il chiarimento della scorsa settimana i due stanno davvero provando a essere di nuovo una famiglia. Sul settimanale Chi le immagini esclusive della coppia insieme.

Dopo le foto che hanno visto Belen e Stefano sotto lo stesso tetto, ora a Milano, ora a Roma, ecco altre immagini che testimoniano che nella coppia è tornata l'armonia. I due si sono ritrovati nelle campagne del Milanese per festeggiare Santiago. Sui social solo gli scatti della festa e soprattutto le immagini del bambino, ma le immagini del settimanale diretto da Alfonso Signorini testimoniano che Belen e Stefano erano insieme. Anzi De Martino, dopo le registrazioni del serale di Amici a Roma si è messo in auto per arrivare in tempo a Milano per il party di Santiago.