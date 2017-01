Belen e Stefano insieme alla festa di Santiago

Festa campagnola con famiglia e amici per i tre anni di Santiago De Martino. Belen e Stefano si sono riuniti per il compleanno del bimbo, organizzato in una trattoria fuori Milano. Presenti i nonni Veronica e Gustavo, gli zii Cecilia e Francesco e tanti amichetti. In regalo Santi ha ricevuto una mini-jeep con cui ha fatto subito conquiste.

Dopo le foto che hanno visto Belen e Stefano sotto lo stesso tetto, ora a Milano, ora a Roma, ecco altre immagini che testimoniano che nella coppia è tornata l'armonia. I due si sono ritrovati nelle campagne del Milanese per festeggiare Santiago. Sui social solo gli scatti della festa e soprattutto le immagini del bambino, ma i dettagli testimoniano che Belen e Stefano erano insieme. Anzi De Martino, dopo le registrazioni del serale di Amici a Roma si è messo in auto per arrivare in tempo a Milano per il party di Santiago.