Belen e Stefano De Martino, vite separate

LA REPLICA SOCIAL

Belen usa i social per rispondere al gossip. Sul suo Instagram posta una foto con la linguaccia e cinguetta: "Una linguaccia simpatica a tutte le persone che si riempiono la bocca d'aria parlando male. Ma è possibile che debbano inventare e ipotizzare sempre sulla mia vita? ..... Ah già! Devono vendere le copie!.....Pazienza! Un abbraccio forte!!!"



COSA E' SUCCESSO TRA BELEN E STEFANO

Tutto è andato in scena due settimane fa circa quando Fabio Borriello, fidanzato di Emma, è stato pizzicato a casa di Belen, mentre Stefano De Martino era a Napoli. Era evidente che Fabio e Belen fossero amici, ma per chiarire ogni cosa ed evitare sbagliate interpretazioni la Rodriguez aveva prontamente cinguettato: "Stavamo festeggiando il compleanno di un mio caro amico”.Già perché a casa della Rodriguez non c'era solo Borriello, ma tanti altri amici. E così Belen aveva scritto su Instagram: "In merito al solito polverone di gossip sollevato questa mattina ci tengo a precisare che a casa mia stavamo festeggiando il compleanno di un mio caro amico. Le numerose persone presenti a casa erano tutti amici di vecchia data".



Il settimanale Chi aveva pubblicato una foto della Rodriguez sotto casa con le amiche sabato 9 maggio quando De Martino era a Napoli per un evento. Poco dopo, nello stesso portone milanese, si vedeva entrare Fabio Borriello, proprio mentre Emma era in tv ad Amici. "Con Fabio non ci parlavamo da tre anni. E' molto maturo e cambiato di testa. Mi ha fatto piacere ritrovarlo" aveva detto Belen confermando la ritrovata amicizia.



Ma chiarire via social non è bastato. Secondo quanto racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, De Martino dopo quelle foto avrebbe fatto subito una lunga telefonata a Fabio Borriello. E poi sarebbe cominciato l'allontanamento. Quanto meno mondano. Belen sabato 16 maggio era con le amiche, Stefano da un'altra parte. Sui social cinguettano innamorati. Lei scrive: "Io ti amo sopra ogni cosa". Lui posta le foto delle coccole a Santiago. Fila tutto liscio?