Belen e Stefano De Martino, passione senza freni e intanto la famiglia si allarga

Il rientro da Los Angeles , la vita mondana milanese, gli spot piccanti e la famiglia. Che si allarga sempre di più. Belen e Stefano posano insieme in un video altamente erotico per un marchio di abbigliamento. Lui la stringe al muro e la bacia con passione, lei mostra le gambe sinuose e lunghissime. Da pellicola hot. Intanto il clan Demartinez cresce...

Eleganti, belli, innamorati e tremendamente sexy. Posano per campagne, shooting, video e sono sempre più intriganti. Per l'ultimo spot girato in questi giorni si sono scambiati baci, passione, sensualità. Labbra a labbra, mani e corpi che si sfiorano e si toccano. Poi via. Lui a cucinare, lei – manco a farlo apposta - alla prima del film "Io che amo solo te".



E intanto il clan si allarga. Dopo l'arrivo a Milano dei genitori di Belen, che si sono trasferiti in Italia per stare più vicino alle figlie, arrivano anche i De Martino. Da Napoli traslocano a Milano Adelaide, sorella di Stefano, che si occupa del negozio di abbigliamento aperto da De Martino e papà Enrico che ha trovato lavoro nel ristorante di Belen.