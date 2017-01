Belen e Stefano De Martino: Marco Borriello è il motivo della crisi?

18:41 - C'è un altro uomo tra Belen e Stefano De Martino? Il settimanale “Chi”, il primo a dare la notizia della separazione dei due e a documentare il trasloco del ballerino in un hotel di lusso, scrive di aver avvistato Belen in un ristorante milanese insieme allo storico ex Marco Borriello. domenica sera. “Non erano soli, ma loro due c'erano”, scrive il giornale. Intanto la showgirl pubblica su Instagram un post che sembra una smentita dell'intera vicenda.

Belen e Borriello insieme nello stesso ristorante, ben otto anni dopo il loro addio e il giornalista di "Chi" aggiunge: "Durante la cena, sul cellulare di chi scrive, è arrivato un sms secco e diretto spedito da un'amica di Belen: Sai che si è lasciata con Stefano...?". Due indizi che (forse) non fanno la prova del ritorno di fiamma, ma rendono il quadro ancora più piccante e ingarbugliato. Voci su un presunto tradimento da parte di Belen circolano da settimane, ma non sono mai spuntati fatti, nomi e foto. La crisi con Stefano però c'è e i reali motivi della separazione restano tutti da scoprire. Belen ha dichiarato di avere "bisogno sempre del guizzo" e pare stia cercando di ritrovarlo insieme al marito, anche se spunta l'ombra dell'ex fidanzato.



La showgirl argentina risponde a tutto il clamore di queste ore con un post criptico sui social: “Una donna di successo è colei che ha costruito castelli con i mattoni che le hanno lanciato per vederla cadere”. Il commento alla frase pubblicata recita: “... e io ci faccio un altro piano!!!” Belen sembra interpretare il tam tam mediatico come un attacco alla sua vita privata e reagisce in maniera grintosa. La showgirl promette di uscire da questo momento ancora più forte di prima, ma senza rivelare se ha intenzione di farlo da sola, con Stefano o con qualcun altro.