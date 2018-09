Belen e Stefano De Martino, intesa perfetta al parco

Belen è in crisi con Andrea Iannone? La Rodriguez è incinta? E' tornata single? Ciclicamente ritornano le domande chiave sulla vita privata della showgirl, ma una certezza c'è sempre: l'intesa con Stefano De Martino. E non solo per il bene di Santiago. Tra loro scattano sorrisi e complicità spontanei, a prova di flash e di fidanzati. Sorpresi al parco a Milano dal settimanale Chi, i due ridono felici...

Lui legge Le Monde perché sta imparando il francese, lei gli sta seduta accanto. Insieme a loro il figlio Santiago gioca e i due ex non perdono occasione per scambiarsi confidenze e ridere anche solo per un messaggino sul cellulare. L'intesa è palpabile e non importa se ognuno ha una vita sentimentale diversa: Belen con Andrea Iannone e Stefano con Gilda Ambrosio. Quando sono insieme scatta l'armonia ed è evidente anche nelle immagini che li ritraggono durante un pomeriggio al parco. Sfoglia la gallery e guarda Belen e De Martino...