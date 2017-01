Belen e Stefano De Martino, finalmente sereni

12:08 - Belen, Stefano e nient'altro. Lontani dall'Italia e malelingue i DeMartinez continuano a godersi la loro vacanza “in paradiso” minuziosamente documentata da esilaranti video e sexy e romantici scatti. Scongiurata la crisi, la Rodriguez scrive su Instaragram: “Buenas y serenas noches #serenitá” e posta un'immagine hot in cui si mostra in costume sdraiata sul letto...

Un gigantesco cuore sul tavolo, un romantico lumino e Belen che si avvicina al marito per una foto ricordo. “La Romanticità”, specifica lei sul social, sorridendo felice. Questi giorni per la coppia scorrono via tra una gita in barca (dove si divertono con pinne e boccaglio prima di scambiarsi un bacio) e siparietti dove sembrano aver ritrovato anche la voglia di scherzare, come nel caso della scottatura di Stefano, poco dopo arrivati.



I due ridono come bambini, sono finalmente spensierati. Messi da parte dissapori e doverose puntualizzazioni, la coppia può finalmente vivere il suo travolgente amore. E non mancano immagini che lo confermano. Felici e uniti, si fotografano in ogni momento, dalla ghiotta colazione alla cena dopo il tramonto. I due hanno ritrovato la serenità di un tempo. Parola di Belen.