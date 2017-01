Belen e Stefano De Martino, che musi lunghi!

09:04 - Musi lunghi, sguardi cupi e tristi. Una serata da dimenticare per Belen e Stefano De Martino, paparazzati nella notte milanese da Diva e Donna in evidente tensione tra loro. Ma l'amore non è bello se non è litigarello e, nonostante le voci, smentite e infondate, di crisi, tra la showgirl e il ballerino di amore ne scorre ancora tantissimo.

Belen ci scherza su e coglie l'ennesima provocazione, ormai ci è abituata, essere sempre sotto i riflettori come accade per lei, primadonna dello showbiz italiano, significa anche fare i conti ogni giorno con polemiche, rumors infondati e spesso anche qualche malignità. "Io e Stefano ci siamo lasciati e fidanzati con due persone diverse..." aveva raccontato qualche giorno fa a Tgcom24, alludendo al cambio di look, lei scura, il marito con un taglio cortissimo di capelli. Altro che crisi!



Dopo una mini vacanza a Parigi, "socialmente" documentata, tutti e tre insieme, i DeMartinez sono tornati alla loro vita quotidiana. Stefano ha da poco aperto un negozio di abbigliamento, Belen si sta lanciando come cantante. Giovani, intraprendenti e pronti a nuove avventure... non in campo sentimentale però!