Belen e Stefano De Martino, cenetta romantica

12:21 - Continuano le cene romantiche a lume di candela sulla spiaggia e i bagni di sole per Belen e Stefano De Martino. La crisi è decisamente alle spalle e la showgirl argentina continua a postare scatti "rassicuranti". Ma per lui non è proprio periodo e così... ha inaugurato la vacanza con una bella scottatura.

Così Belen si abbronza e lui si scotta. E lei lo prende pure in giro, postando un video nel quale lo mostra, sofferente sul lettino, e gli rinfaccia di non essersi messo la protezione. "Sono scuro di ce lui - spiega Belen -, ma quale scuro?!?!".



Pelle bruciata a parte, la vacanza prosegue alla grande, come una sorta di seconda luna di miele. Così eccoli seduti al tavolo di un ristorante sulla spiaggia, "Buenas noches" cinguetta Belen, avvolta in un abitino che le sottolinea le forme, i capelli raccolti in una coda, lo sguardo sognante e il tatuaggio sul braccio in bella mostra. Stefano sorride al fotografo, sembra in pace con se stesso, dopo lo sfogo di pochi giorni fa sui social contro chi lo ha definito un "mantenuto": "Non sono nato con la camicia e ho sempre dovuto lavorare sodo per la mia realizzazione personale..." scrive. Un quadretto romantico che non lascia dubbi, almeno all'apparenza, tra i due nessuna crisi.