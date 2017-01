Belen e Mariana, che spaccatura tra le Rodriguez!

11:46 - Troppe Rodriguez, una sola può andare al party. Look simile, con spacco vertiginoso e mutande a vista, belle entrambe, affascinanti e intriganti, una più famosa dell'altra, ma una sola è ammessa alla festa vip. E tra Belen Rodriguez e Mariana Rodriguez va in scena una bella “spaccatura”.

Alla festa di Alessandro Martorana Belen si è presentata al braccio del marito Stefano De Martino. Sensuale e sexy, fasciata in una abito colorato dallo spacco inguinale che lasciava intravede gli slip color carne. Anche l'altra Rodriguez, Mariana, che con la signora De Martino, ha in comune, oltre che il cognome, la bellezza e il sex appeal, doveva partecipare al party. Ma due Rodriguez allo stesso evento non ci stanno. E così a Mariana tocca tornare a casa. Prima però un bel selfie in abito da sera con spacco vertiginoso e gambe in bella vista. Peccato che le due non si siano incontrate, sarebbe stata una bella sfida hot!