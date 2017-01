Belen e Marco Borriello, solo amicizia

La Rodriguez dopo la vacanza a Cortina è partita per il mare: è al caldo a godersi sole e spiaggia con il figlio Santiago e posta scatti da urlo. Marco, tornato a Carpi, dove milita nella squadra della città, chiarisce ogni malinteso via social: "A quell'ora il 27 dicembre ero a pranzo con gli amici @christianvieriofficial e@gianlucavacchi in compagnia di molte altre persone, in un ristorante diverso da quello scritto”. Precisa il calciatore spiegando di non essersi incontrato con la sua ex di nascosto.



Ma Borriello va oltre e spiega anche il suo rapporto con Belen attualmente: "Niente contro #BelenRodriguez, per cui nutro SOLO grande simpatia e affetto". Nessun ritorno di fiamma in vista. Capitolo chiuso, come spiega anche la Rodriguez che cinguetta: "Ribadisco ancora che con Marco Borriello ho solo e semplicemente un rapporto di stima... Ripeto per l'ennesima volta, come ho fatto qualche settimana fa che a Cortina sono stata da sola con le mie amiche, e le speculazioni fatte sul mio nome e su quello di altre persone sono completamente infondate".