Belen e Iannone, siparietti piccanti a Ibiza

Che Belen si annoi facilmente è cosa risaputa. Ma a un anno di distanza dall'estate passionale di Ibiza con Andrea Iannone, la Rodriguez è ancora lì in bikini stesa davanti al pilota di Moto Gp pronta a farsi immortalare dall'obiettivo di Iannone, che non regge l'emozione e dà sfogo della sua attrazione per la fidanzata. Fotografati da Chi all'interno della villa che li ospita i due regalano scatti sexy.

A onor di cronaca la bella Belen sembra più impegnata a rifarsi il look per le fotografie che non preoccuparsi delle attenzioni di Iannone. La Rodriguez si stende nell'erba e Andrea sopra di lei cerca lo scatto giusto, tradendo emozioni ben visibili. Poi si consola con un calice di bollicine mentre la sua fidanzata continua a scattare selfie in bikini. Lui sorride rilassato all'obiettivo del paparazzo a pochi passi da loro, lei si aggiusta il trucco con un pennellino. Poi via di corsa in mare con il piccolo Santiago che alle Baleari si divide tra mamma Belen e papà De Martino.