Belen e Iannone, la passione scoppia in pasticceria

Due strade diverse, ma per entrambi è tornato a splendere il sole. Dopo Stefano De Martino allo scoperto con una nuova ragazza, anche Belen è stata pizzicata dal settimanale Chi in una nota pasticceria milanese insieme al suo nuovo fidanzato Andrea Iannone. Tra i due la passione scoppia nel locale e il pilota non resiste alla bellezza fetish della showgirl.