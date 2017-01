Belen e Iannone, grandi manovre in famiglia

Andrea Iannone ha bruciato tutte le tappe. Se il centauro sta vivendo un periodo nero con la sua squadra dopo l'infortunio, in amore procede a tutta velocità. Con i Rodriguez è già uno di famiglia, complice anche l'amicizia con il fratello di Belen, Jeremias, insieme a papà Gustavo e mamma veronica sembra perfettamente a suo agio. E anche con Santiago c'è feeling come mostrano le foto del settimanale Diva e Donna.

Belen e Iannone passeggiano per Milano dopo cena. Con loro c'è il clan Rodriguez e anche il piccolo Santiago che si diverte a scorrazzare con la bicicletta e quando è stanco è proprio il motociclista ad offrirsi di portare la due ruote del bambino. La showgirl è raggiante, sorrisi a 360 gradi in direzione dei flash e tenerezze con Iannone. Lui indossa il cilindro e lei lo accarezza amorevolmente. Qualcuno dice che in famiglia si parla già di nozze, anche se Belen ha di recente detto di non volerne più sapere di fiori d'arancio.