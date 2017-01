Belen e Iannone, dito medio ai fotografi

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, una coppia che ha un bel caratterino. Se lui è considerato un “maniaco” nella preparazione della gara, lei è ritenuta un “peperino” nei confronti dei fotografi che la seguono. E così, sdoganato il loro amore, la showgirl e il pilota girano per Milano insieme tra baci e coccole, ma quando vedono i flash la Rodriguez alza il dito medio, come nelle foto pubblicate da Settimanale Nuovo.

Qualcuno ha raccontato che l'altra sera per la presentazione della sua nuova linea di borse Belen si sia stizzita con i fotografi che le chiedevano ora di indietreggiare ora di spostarsi per questioni di luce: “Sono io che decido” avrebbe risposto piccata. Le reazioni fumantine della Rodriguez non sono nuove per i paparazzi che la inseguono. E così l'altro pomeriggio si è arrabbiata per essere stata seguita mentre camminava fianco a fianco al suo pilota. Prima uno sguardo nervoso, poi il dito medio alzato verso i flash.



Ora che la coppia è ufficiale e visto che frequentano il centro di Milano, il pilota e la showgirl si dovranno rassegnare alle incursioni dei paparazzi. Pare anche che i due abbiamo incrociato per strada De Martino. Stefano avrebbe proseguito senza curarsi della presenza di Iannone nel bar sotto casa Rodriguez insieme al clan di amici di Belen.