Belen e Elisabetta Canalis, qual è la posizione più hot a letto?

Pronte per andare a dormire a suon di scatti bollenti Belen e Elisabetta Canalis fanno a gara per la posizione più sexy... a letto. La battaglia è tutta social. Su Instagram le due showgirl condividono quasi in contemporanea due foto mozzafiato. La showgirl argentina è sdraiata sul divano in body e calzini, con le curve sinuose delle gambe in bella vista, l'ex velina è sul letto invece con una culotte che valorizza il suo perfetto lato B...