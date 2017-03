Belen e Cecilia scatenate al compleanno della mamma Veronica

Compleanno in grande stile per Veronica Cozzani, mamma di Belen, Cecilia e Jeremias. La famiglia Rogriguez ha festeggiato sia in casa con il piccolo Santiago sia nel locale milanese della showgirl argentina in cui, tra balli latinoamericani a piedi nudi e brindisi si sono scatenati tutti. Presente al party con un paio di alette da farfalla colorate anche Andrea Iannone, ormai membro del clan...

Notte di baldoria per Belen e Cecilia, entrambe sexy e provocanti, che in occasione del compleanno della mamma hanno ballato insieme a piedi nudi ancheggiando a ritmo di musica latina. Con loro c'era anche il papà di Francesco Monte che si è scatenato insieme alla nuora, Cecilia, Patrizia Griffini e gli amici più intimi dei Rodriguez. Con il suo nuovo look era presente anche Andrea Iannone a cui la cognata Cecilia è molto legata "Con lui si che si vola", ha cinguettato a margine di uno scatto che li ritraeva insieme sui social.



Tanti brindisi, una torta con panna e fragoline di bosco per "La reina madre" e tutti ancora in pista. Assente Jeremias che da qualche settimana è in Argentina.