Belen e Cecilia Rodriguez, gara con le fan a colpi di curve e sensualità

12:01 - Belen e Cecilia, curve che si confrontano, scontrano, sovrappongono. In un video ad alto tasso erotico, le sorelline Rodriguez mostrano il meglio in una gara di sensualità. Per pubblicizzare il loro brand di costumi non risparmiano colpi bollenti, ancheggiando, intrigando e facendo sognare i follower. Per le fan che dovranno indossare i loro bikini sarà proprio una bella sfida...

Non basta la televisione, le apparizioni cinematografiche, la vita mondana, le reclame, Belen non si ferma mai e prepara il piano b. Tra poco aprirà a Milano il suo ristorante e sui social pubblicizza tutto: dal locale meneghino ai costumi, dagli shooting ai marchi di cui è testimonial. Una vera imprenditrice tutta curve, sulle quali è impossibile non sbandare... Cecilia? La sorellina della Rodriguez la segue a ruota.