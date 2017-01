Belen e Cecilia Rodriguez, balletto sexy in bikini

Belen e Cecilia Rodriguez offrono un piccante antipasto d'estate, ballando in bikini nel backstage dello shooting per la campagna pubblicitaria della loro linea di costumi da bagno. Capelli raccolti in una treccia e fisico statuario per entrambe, le sorelle Rodriguez si esibiscono in un balletto a ritmi latini che alza la temperatura, ma fa piovere like sul profilo Instagram dell'ex signora De Martino.