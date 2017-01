Belen e Borriello, carezze prima della partenza

Lei è ancora in vacanza con tutta la ciurma, lui è partito per il ritiro dopo aver firmato un contratto con la squadra di calcio del Cagliari. Ma prima Marco Borriello e Belen Rodriguez si sono salutati a Ibiza tra carezze tenere e sguardi complici come mostrano le foto del settimanale Chi.

Smentiscono un ritorno di fiamma, eppure gli ultimi scatti insieme raccontano tanto affetto tra i due. In spiaggia Belen bacia la mano del calciatore che la appoggia al viso della showgirl per una carezza dolcissima. Si toccano la fronte, si scambiano sguardi complici. Secondo Chi i due sono stati avvistati spesso insieme in questa vacanza, inseparabili addirittura. Ora gli impegni di lavoro li terranno lontani, ma chissà se continueranno a frequentarsi come in vacanza. Per ora restano le foto delle reciproche attenzioni...