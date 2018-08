Belen e Andrea Iannone ritrovano la passione a Formentera

Baci di fuoco, palpatine hot, abbracci romantici. Dopo mesi di turbolenza e tira e molla, pare che le acque per la coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone si siano calmate. Il settimanale "Chi" li ha sorpresi in barca a Formentera e pubblica le foto, che Tgcom24 anticipa in esclusiva, della loro passione ritrovata.