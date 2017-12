Belen e Andrea Iannone, incontro notturno

Non è finita tra Belen e Andrea Iannone. Dopo le reunion di famiglia rieccoli di nuovo a cena, insieme. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le immagini dell'incontro notturno dopo la crisi. I due hanno cenato in insieme in un ristornate del centro di Milano e sempre insieme sono andati via. Insomma, il campione di motociclismo ha trovato il modo per fare ancora breccia nel cuore della showgirl argentina.