Belen e Andrea Iannone, feste freddissime: lei in montagna e lui lontano

Vacanze da separati per Belen e il fidanzato Andrea Iannone. Mentre lei sul social compone il suo album fotografico natalizio con una sequenza di scatti felici, lui non racconta nulla del Natale appena trascorso e si limita a postare un video in cui gioca a biliardo. Dov'è finita la loro complicità? Che abbiano rispettato le tradizioni del "Natale con i tuoi...", oppure nel loro rapporto si è formata già qualche crepa?



Proprio una settimana fa Belen aveva dichiarato che non era rimasta indifferente alle parole d'amore pronunciate da Stefano de Martino nei suoi confronti, ma aveva anche ribadito che con Iannone stava molto bene, tanto da pensare di allargare la famiglia con lui. Cosa li abbia realmente spinti a trascorrere queste feste lontani l'uno dall'altro resta ancora un mistero. Intanto Jeremias non per occasione per sautare il "cognato" su Instagram.