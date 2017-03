Belen e Andrea, che baci con la "benedizione" di Veronica

Belen e Andrea, “Ti presento i miei”. Siparietto di ordinaria happy family allargata per la Rodriguez e Iannone. Davanti alla mamma della showgirl Veronica Cozzani, Belen e il pilota si baciano con trasporto, intanto il papà di Andrea, Regalino, si intrattiene con il piccolo Santiago. Un clan perfetto sulle pagine del settimanale Chi che li ha pizzicati a Milano prima che il motociclista partisse per il Qatar.

Ora c'è anche la benedizione di mamma Veronica, che pare contare più di chiunque altro nel clan Rodriguez. Il suo sguardo di approvazione davanti al bacio di Belen e Andrea sembra valere più di mille parole. La Rodriguez lo ha detto più volte: “Iannone non sbaglia un passo”.



E così eccoli tutti insieme appassionatamente durante un pranzo milanese. Tra loro c'è anche Regalino, il papà di Andrea, che segue il figlio nelle gare e nelle trasferte. Regalino riserva tante attenzioni a Santiago e chi ama Belen sa che deve amare soprattutto Santiago. Anche Regalino non sbaglia un colpo.



Intanto Iannone ha cambiato la sua immagine seguendo i desideri dell'argentina. Il primo passo è stato nel colore dei capelli, ora sta lavorando sul look. Il principe azzurro in sella alla moto è quasi pronto per aggiudicarsi la corsa.