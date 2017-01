Belen, dopo tre anni l'amore... sbiadisce

"Se superi i tre anni è vero amore" ha recentemente dichiarato Belen. Ma è anche vero che con il tempo le cose cambiano e ci si può pentire delle follie d'amore fatte nei primi mesi di relazione: come per esempio un tatuaggio un po' troppo invadente. Il pegno d'amore di Belen e Stefano sta infatti scomparendo dalla spalla della showgirl argentina, più per praticità che per qualche ennesima, presunta, crisi con il marito.