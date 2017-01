Belen, dopo i fischi le coccole di Iannone

La serenità e l'intimità di coppia in un'immagine romantica di Belen e Andrea che si abbracciano, sussurrano, si coccolano, fa da contraltare alle polemiche delle ore precedenti quando la Rodriguez è stata contestata e fischiata ed è fuggita da Napoli. Attesa alla manifestazione “Tutto Sposi 2016” per il taglio del nastro, la showgirl è arrivata in ritardo e il pubblico si sarebbe vendicato con lei fischiandola. Negli scatti dei fotografi si nota infatti il broncio di Belen che cammina frettolosa tra la gente. Per fortuna una volta rientrata a casa ha trovato le coccole e l'amore di Iannone che sicuramente ha saputo far sorridere la Rodriguez.



La showgirl sul suo profilo social ha commentato così: “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin) #libera”.