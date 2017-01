Belen: "Degli uomini ne ho gli attributi pieni"

Occhi lucidi, aria sommessa, look trasparente ma sobrio, Belen Rodriguez ricompare in tv dopo la sua vacanza da single alle Maldive. Bellissima e sensuale sorprende tutti: "Io non sono molto corteggiata... Faccio un po' paura. Forse perché sono una donna indipendente, ho un figlio e sono stata sposata". L'appello a un nuovo principe azzurro dopo Stefano De Martino è partito, ma lei avvisa: "Degli uomini ne ho un po' gli attributi pieni".

Belen, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa”, si racconta tra occhi lucidi e risate. Il conduttore le dedica il Codice della strada nel punto in ciui si parla dei cartelloni pubblicitari che distraggono gli automobilisti facendo scorrere alle spalle della Rodriguez la pubblicità in cui lei è in lingerie più sensuale che mai. Belen ride e replica: "Colpevole". E poi aggiunge: "L'altro giorno ho fatto il botto. Non gliel'ho detto, sono scappata”. Davanti allo stupore di Fazio chiarisce: " Era piccolissimo, in realtà era la macchina di un amico".



Parla velatamente anche della sua vita privata: "E' la prima volta che sono single. Mi sto adattando". E parlando di Stefano De Martino raccontando una vacanza insieme dice "il mio ex marito” e aggiunge: "Mi fa molto strano dirlo".



E degli uomini cosa pensa? "Dipende, diciamo che per il momento ne ho gli attributi pieni. E' la prima volta che sono single". A chi le chiede perché condivide tutto sui social, la spiegazione della Rodriguez è chiara: tanto ne parlerebbero comunque, quindi meglio far vedere chi è e far vedere quello che vuole.