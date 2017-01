Belen: “De Martino ha lasciato me, invece Corona e Iannone..."

Scendono le lacrime quando ricorda la nonna che le leggeva la favola di Cappuccetto Rosso e le cuciva gli abiti, si commuove ogni volta che viene menzionato il figlio: “Santiago è la mia vita. Non avere entrambi i genitori uniti continua ad essere la mia ferita ancora aperta... Ci tengo alla famiglia più di qualsiasi cosa”.



Costanzo la pungola sulla sua storia finita con Stefano De Martino, cerca di capire se c'è la speranza di un ritorno di fiamma, ma Belen non vuole nemmeno rivedere le immagini dei loro primi balli con quella canzone in sottofondo: “Abbiamo trascorso tanto tempo assieme per ballare. C'eravamo visti un anno prima ma avevamo entrambi le teste impegnate con altre persone. L'anno dopo quando ci siamo rivisti qualcosa era cambiato. Ci siamo innamorati dopo tre giorni”. Ma ora sembra aver scritto la parola fine su quella storia d'amore: “Ci ho provato davvero tanto. E sono arrivata ad un momento nella mia vita che ho capito che non potevo fare più nulla. Sono diventata mamma... brava cuoca per lui. Qualsiasi vestito che mi mettevo non andava bene”.