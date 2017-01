Belen condivide anche le puzzette... con Iannone e i follower

Di Belen pensavamo di sapere quasi tutto. Ma la Rodriguez ci stupisce e durante un momento di relax dall'hotel in Malesia dove si trova con Andrea Iannone e il figlio Santiago documenta pure le puzzette . Già perché il video che posta sul suo profilo Instagram mostra la showgirl e il figlio durante un divertentissimo siparietto tra "arie" e risate. E Iannone c'è. Con lui condivide pure i rumori intestinali, se questo non è vero amore.

Prima un video dal lettone con Santi impegnato a commentare i cartoni animati, poi un video che fa ridere a crepapelle i follower. La Rodriguez avverte nella didascalia: “Con sorpresa! E ricordatevi che mi dovrete ringraziare per le risate regalate!”. Belen gioca con il figlio facendolo girare sui piedi in un numero da circo. Lui ride e nel silenzio della camera si percepisce chiaramente un fragoroso rumore... intestinale. E che si sia trattato di quello lo dice lo stesso Santiago: “Sono il pagliaccio dispettoso... signori e signori, hai rovinato il mio spettacolo (con la puzzetta, ndr) sono il pagliaccio dispettoso e puzzolento e scoreggioso, faccio scoregge dappertutto...”.



Certo potrebbe essersi trattato di uno scherzo di mamma Belen, una pernacchia fatta con la bocca, ma non cambia nulla nel siparietto. La risata di Belen è incontenibile e insieme a lei c'è una voce maschile. E' Andrea Iannone che ha condiviso anche questo momento “irresistibile” della sua bella.

I follower però sembrano essere più distratti dall'anello che la Rodriguez sfoggia sulla mano piuttosto che sulle "arie". In tanti sostengono che somigli molto a quello che le aveva regalato Stefano. Unanime, invece, è il giudizio social su baby De Martino: "La simpatia... fa morire dal ridere".