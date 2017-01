Belen con Fabio Borriello: "Stavamo festeggiando un compleanno"

Fabio Borriello, fidanzato di Emma, a casa di Belen, mentre Stefano De Martino è a Napoli. Ma state tranquilli, non c'è nulla di strano. Già era evidente che Fabio e Belen fossero amici, ma per chiarire ogni cosa ed evitare sbagliate interpretazioni la Rodriguez cinguetta: "Stavamo festeggiando il compleanno di un mio caro amico".

Già perché a casa della Rodriguez non c'era solo Borriello, ma tanti altri amici. E così Belen scrive su Instagram: "In merito al solito polverone di gossip sollevato questa mattina ci tengo a precisare che a casa mia stavamo festeggiando il compleanno di un mio caro amico. Le numerose persone presenti a casa erano tutti amici di vecchia data".



Il settimanale Chi ha pubblicato una foto della Rodriguez sotto casa con le amiche sabato scorso quando De Martino era a Napoli per un evento. Poco dopo, nello stesso portone milanese, si vede entrare Fabio Borriello, proprio mentre Emma era in tv ad Amici. "Con Fabio non ci parlavamo da tre anni. E' molto maturo e cambiato di testa. Mi ha fatto piacere ritrovarlo" ha detto Belen confermando la ritrovata amicizia.