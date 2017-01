Belen, che ragazza in gamba!

09:52 - A Milano tolgono i cartelloni pubblicitari che la ritraggono supersexy in lingerie? Belen Rodriguez ribatte con uno shooting mozzafiato in bikini. “Ragazzi in gamba” cinguetta mostrando uno stacco di coscia che lascia senza fiato. Farfallina in vista, sex appeal e aria intrigante per la showgirl che posa tra la sabbia con i tacchi alti e le curve ben in vista.

“Backstage casalingo e andiamo tutti a casa” scrive Belen postando un video che la ritrae mentre gioca con la sabbia e le sue curve si muovono sinuose al ritmo del suo battito cardiaco. Seno scoppiettante e bikini striminzito completano il quadretto. I follower cliccano e ricliccano, alla faccia dei cartelloni spariti dal capoluogo meneghino, causa di troppe distrazioni alla guida.



Per Belen si tratta degli ultimi giorni di lavoro prima delle vacanze natalizie, che trascorrerà in Sud America: “Arrivo” ha scritto la showgirl argentina sul suo profilo social pensando alle feste.