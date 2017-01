Belen, cartoline sexy da Ibiza... (Iannone c'è e Borriello pure)

C'è Andrea Iannone o c'è Marco Borriello? Il web si interroga per capire se al fianco di Belen Rodriguez a Ibiza c'è il motociclista o il calciatore, scovando indizi dalle foto social. Intanto la showgirl si diverte come una pazza a postare scatti super sexy e intriganti delle sue vacanze da mamma single. Un bikini striminzito che copre appena le sue grazie o un lato B in bella mostra sono sono alcuni scorci...

Un mazzo di rose rosse, esageratamente bello e grande, da un ammiratore sconosciuto o da uno dei due papabili al fianco di Belen? I profili social di Belen sono analizzati nei minimi particolari per scovare tracce di Iannone o di Borriello, ma lei si diverte e continua a postare immagini ad alto tasso erotico dei suoi bikini al limite del consentito.



Improvvisa balletti e canti, stringe a sé il suo piccolo Santiago, si stende a riposare mezza nuda, ammicca nei selfie provocanti, posa con il fondoschiena in bella mostra. I trucchetti per attirare i follower sono semplici, ma il sex appeal che ne deriva è inarrestabile.



Anche Andrea Iannone è a Ibiza. Si allontana per gli impegni di lavoro, ma poi ritorna. Il motociclista si fa immortalare insieme al fratello di Belen, Jeremias, e al clan Rodriguez. Ma anche Marco Borriello sta trascorrendo le vacanze sull'isola delle Baleari. E chissà se tra una cena e un aperitivo abbia incontrato anche la sua ex.



In attesa di saperne di più non resta che ammirare le sexy cartoline social...