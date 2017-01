Belen, c'è del tenero con Iannone: mano nella mano in barca a Ibiza

"Chi" pubblica in esclusiva le immagini delle vacanze di Belen a Ibiza. La showgirl argentina è in compagnia di Andrea Iannone, con cui è già stato pizzicato altre volte da quando si è definitivamente separata dal marito Stefano De Martino. Nelle foto, i due in barca si lasciano andare ad atteggiamenti affettuosi, ma la showgirl argentina dice: "Andrea è un amico e io mi sto godendo la mia estate da single".