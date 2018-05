Belen bacia Iannone: dopo il podio la passione

Lui sale ancora sul podio, per la seconda gara di fila e lei questa volta non gli regala solo complimenti social, ma festeggia con il pilota. Belen Rodriguez era a Jerez de la Frontera ad assistere al MotoGp per vedere il suo Andrea Iannone festeggiare e gioire insieme. Baci appassionati dopo la gara davanti ai flash, passione alle stelle nei video social.