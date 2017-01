Belen "arrabbiata" a Cortina, Stefano a Napoli: ecco tutti i retroscena

Un Natale così lontani mai per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per la showgirl feste in montagna: a Cortina con le amiche di sempre. Per il ballerino il ritorno a casa a Napoli con il suo piccolo "scugnizzo” Santiago. Lontani chilometri e chilometri , ma sempre nel mirino del gossip: "Questi momenti sono difficili per tutti, e dico tutti, solo noi sappiamo come sono andate le cose" cinguetta lei. E "Chi" racconta i retroscena...

“Sono stanca di leggere stronzate, stanca di venir descritta per quella che non sono” scrive Belen in un lungo post, accusando un giornalista che la voleva vicina a Marco Borriello. Si gode il sole di Cortina, circondata dalle amiche, dalla famiglia, ma lontana da Stefano e Santiago. E quando il gossip la stuzzica si sfoga sui social: “Detesto le bugie, non ci sto più a leggere racconti falsi che storpiano la vita che conduco. Tutto quello che è stato scritto è falso, dalla A alla Z”.



Ha smentito il flirt con Bobo Vieri e tanto più quello con il suo ex Marco Borriello, anche lui sui monti durante le feste: “Sono venuta a Cortina dove vengo ogni anni con le mie amiche a rilassarmi e solo nella loro compagnia ho trascorso le giornate”. Intanto dal sole di Napoli, davanti al mare Stefano De Martino posta le foto con Santiago e scrive: “Piccoli scugnizzi crescono”. E la didascalia di un tenero scatto in cui abbraccia il suo piccolo recita così: “My boy”.



I RETROSCENA DELL'ADDIO RACCONTATI DA “CHI”

Sarebbe stato proprio il ballerino stanco di vivere nell'ombra della celebre moglie, a decidere di lasciare la showgirl. La coppia avrebbe dovuto partire per una vacanza alle Maldive dal 27 dicembre al 7 gennaio, ma De Martino, che è stato chiamato da Maria De Filippi per tornare a esibirsi da protagonista ad Amici, ha preferito gli impegni del programma al viaggio con la moglie. Negli ultimi tempi De Martino si è trasferito spesso a Roma, dove ha affittato un piccolo appartamento.



"Chi" racconta anche che Stefano mal sopportava la famiglia allargata di Belen, con amiche al suo fianco 24 ore su 24, la sovraesposizione mediatica. E parla di una cara amica di De Martino, la ballerina di Amici Elena D'Amario (una delle migliori amiche di Emma Marrone, ex di Stefano), che in questi giorni gli fa da confidente.