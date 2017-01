Belen, alle polemiche risponde con il tango

Un incrocio pericoloso, qualche polemica e finalmente un passo di danza per rilassarsi. Ovunque vada Belen Rodriguez c'è qualcuno che ha qualcosa da dire o da ridire. Come la polemica di Elisa d'Ospina sul fatto che la showgirl argentina non ha concesso foto durante la prima di La cena di Natale. Belen ha incrociato Emma e ha tirato dritto. Poi però si è scatenata... a ritmo di tango e il video della sua coreografia ha fatto incetta di like.

Per la prima di La cena di Natale Belen si è presentata da sola, (Iannone assente per motivi professionali, forse) con un abito scollatissimo a scacchi giallo e nero. Bellissima e sensuale, ma secondo il racconto della D'Ospina che ha pubblicato un post su Facebook, un po' nervosa. “Alla premiere del film #LacenadiNatale per la serie #maiunagioia sto per fare il Photocall e in quell'istante preciso arriva Belen che nega a tutti una foto e passa addirittura dietro al wall tutta innervosita. Fortuna che ci sono abbracci come quello con Emma – scrive Elisa D'Ospina pubblicando una foto insieme alla Marrone - che fan tornare il sorriso. Stacco che prima che inizi il film vado a dire a Belen che ce l'ho anche io esattamente come lei”.



Belen non ha replicato via social e ha mantenuto lo stesso aplomb nel faccia a faccia con Emma che ha curato la colonna sonora del film. La Rodriguez se ne infischia e pubblica un video in cui balla il tanfo con un maestro argentino: le sue mosse sensuali e le sue forme conturbanti acchiappano e i follower rispondono all'appello con i loro like.