Belen allarga la famiglia: c'è anche il cucciolo della Hunziker

“Che dolce... Chissà che felicità in famiglia” ha scritto Michelle. Fino a poche ore prima il cagnolino era in casa Trussardi, coccolato da Tomaso e Michelle e dalle bambine. Nei video postati dalla showgirl si vede il barboncino che la lecca e la segue ovunque. C'è anche lo scatto di Tomaso sul divano con Lilly e il suo cucciolo (che in casa Hunziker era stato battezzato Leone).



Ora il barboncino ha traslocato in casa Rodriguez. Belen e Michelle hanno condotto insieme Striscia la Notizia proprio nei giorni in cui Lilly ha partorito il suo piccolino. Le due potrebbero essersi accordate proprio in quella sede sul regalo. Ora, 15 settimane dopo, il barboncino è stato svezzato e ha trovato una nuova casa. Come chiamerà la new entry la Rodriguez? I follower sono alla ricerca di un nome. Tra i primi a rispondere all'appello, un fan propone “Lindo”. Chissà cosa sceglierà Belen...