Belen a Lugano con Andrea Iannone: "Finalmente la casa è pronta"

Convivenza in vista? Intanto Andrea Iannone ha preso casa e Belen annuncia felice sui social: “Finalmente la casa è pronta” mostrando il pilota in giardino davanti a una pianta di ulivo. Il terrazzamento lascia presupporre che la casa si affacci sul lago di Lugano, visto che la coppia è appena arrivata in auto nella città svizzera.