Belen, a letto va in bianco e sorpresa social con De Martino

Dopo tanti scatti materni Belen è tornata su Instagram con un selfie al cardiopalmo in cui, sdraiata sul letto con un completino intimo bianco, mette in primo piano le curve del suo lato B. Perfette! Un filo di trucco e un'espressione seria per la showgirl argentina che in questi giorni sta conquistando centinaia di follower grazie ai simpatici siparietti con Santiago. E a proposito di social, secondo "Chi" la Rodriguez avrebbe scelto di non seguire più Stefano De Martino su Instagram.

Si è goduta le vacanze di Natale a Verbier con la famiglia, gli amici e Iannone con cui però non ha condiviso neanche uno scatto. Sempre in Svizzera ha incontrato e parlato per qualche ora con Stefano De Martino che l'ha raggiunta per prendere il figlio.



Poi il rientro della conduttrice a Milano e tanti video con il piccolo Santi, ma ancora nessuna immagine con il pilota, che invece sulle pagine di "Chi" vediamo consolare Jeremias Rodriguez, dopo una lite con la fidanzata fuori da un ristorante.



Sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la showgirl non seguirebbe più il profilo social dell'ex marito Stefano, ma a quanto pare sembra che sia anche molto lontana da Iannone. E se ne va a letto tutta sola... in bianco. Con un completino molto sexy che mette a nudo la sua carica erotica.