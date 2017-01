Belen 1, 32 candeline sulla torta di compleanno

Una torta bianca, più precisamente una ruffle cake, bianca con una sola candelina dorata per i 32 anni "dorati" di Belen Rodriguez. La showgirl ha festeggiato con un party fuori casa, ma prima palloncini rossi, coriandoli e musica con Santiago e la famiglia in casa. Nessuna notizia invece dei regali ricevuti dalla Rodriguez e sugli invitati si attendono dettagli social.

Dopo la serata scatenata con Andrea Iannone in un locale messicano a Milano, dove la neocoppia si è scambiata lunghi baci e sguardi complici, i follower aspettano di vedere come ha festeggiato il compleanno. Chissà quale sorpresa avrà preparato il pilota di MotoGp per la sua innamorata. I profili social dei due sono misteriosi e non lasciano trapelare nulla, ma i fan della Rodriguez sono scatenati e sono a caccia di indizi sul web. Intanto il video postato della festa casalinga è tenerissimo. Santiago attirato dai coriandoli e mamma Belen dolce con il suo cucciolo, lo stringe tra le braccia e lo bacia più volte.