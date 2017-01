Beatrice e Lavinia Borromeo, derby in famiglia per amore

15:01 - Si abbracciano, scherzano e se la raccontano. In tribuna, allo Juventus Stadium di Torino, mentre si sta disputando la partita Juventus-Monaco, Beatrice e Lavinia Borromeo ne approfittano per trascorrere del tempo insieme. John Elkann, divertito dal “derby in famiglia” immortala le due con il cellulare: la giornalista, a breve moglie di Pierre Casiraghi, con la bandiera del Monaco dipinta sulla guancia, stuzzica la sorella juventina...

Match sul campo e in tribuna per le sorelle Borromeo che per amore diventano rivali. La modella e giornalista, fidanzata con Pierre Casiraghi (con cui si vocifera convolerà a nozze entro l'estate), è una fan scatenata del Monaco, a differenza di Lavinia, sposata con John Elkann, che, più composta, sostiene i bianconeri. Ad ogni azione Beatrice si accende, partecipa ai cori, urla e protesta mentre mostra alla sorella la bandiera della sua squadra dipinta sul volto. Lavinia, si scansa fingendo di essere disgustata. Anche Jonh Elkann e Andrea Agnelli assistono al siparietto goliardico delle due donne distogliendo per un attimo lo sguardo dall'incontro di Champions League che termina con la vittoria della Juventus su rigore di Vidal.



Presenti allo stadio anche Alena Seredova con i piccoli Louis Thomas e David Lee, Cristina Chiabotto e Laura Barriales.