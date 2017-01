Beatrice Borromeo, versione nature e arrabbiata a Milano

Struccata, scapigliata e molto seria. Beatrice Borromeo appare piuttosto accigliata negli scatti che la immortalano per le vie di Milano durante uno shopping con la madre Paola Marzotto. Per nulla di buon umore la giornalista moglie di Pierre Casiraghi resta comunque molto bella, anche se poco sorridente. Reduce da un incidente, pare automobilistico, di cui non sono stati però diffusi dettagli, la principessa è stata ricoverata a Milano alla clinica privata La Madonnina.

Abbigliamento casual in scarpe da ginnastica la biondissima signora Casiraghi ha di recente fatto il suo debutto da principessa e la sua prima apparizione ufficiale sul balcone di Palazzo Grimaldi, in occasione del National Day del Principato di Monaco, celebrato il 19 novembre. Al fianco del marito Pierre Casiraghi, da vera Grimaldi, la Borromeo ha salutato i monegaschi come fa una principessa, condividendo la folla con la suocera Carolina e gran parte della famiglia reale, compresa la moglie di Alberto, Charlene, che ha lasciato la sua villa in Corsica per tornare a corte.