Beatrice Borromeo mamma bis, è nato Francesco Carlo Albert

Secondo fiocco azzurro per Pierre e Beatrice, già genitori di Stefano Ercole, nato il 28 febbraio 2017. A dare conferma della nascita un comunicato diffuso dalle due nonne del neonato: "Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover e la Contessa Paola Marzotto hanno la gioia di annunciare la nascita del loro nipote, avvenuta il 21 maggio. Si chiama Francesco Carlo Albert".



Per Carolina di Monaco si tratta del sesto nipotino dopo Sasha, India e Max, avuti dal primogenito Andrea, Stefano Ercole figlio di Pierre e Raphael, figlio di Charlotte, che in agosto darà alla luce il suo secondogenito.