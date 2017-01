Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sposeranno il 20 aprile

Dopo sei anni insieme e non pochi alti e bassi, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono fidanzati ufficialmente. Il figlio di Carolina ha messo al dito della giornalista blasonata un prezioso quanto raro diamante rosa. Stando ai bene informati le nozze dovrebbero celebrarsi il 20 aprile 2015 nel Principato di Monaco. Intanto i piccioncini si concedono una vacanza in Florida.

Biondi, belli, eleganti e di successo. Beatrice, 29 anni, e Pierre, 27 anni, passeggiano per le vie di Miami, come mostrano le immagini di Diva e Donna, mano nella mano. Poi si fermano per scambiarsi un bacio e un altro se lo scoccano seduti al bar. Sorrisi e coccole tra i due che sembra stiano facendo le prove di una luna di miele. Secondo il sito Dagospia, la coppia convolerà a nozze il 20 aprile proprio a Monaco dove si è sposato anche il fratello di lui, Andrea, con Tatiana Santo Domingo.