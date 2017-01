Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, amore a Palma di Maiorca

Passeggiano insieme, mano nella mano, Beatrice Borromeo e il marito Pierre Casiraghi a Palma di Maiorca in occasione della 35esima Copa Del Rey MAPFRE. Per lei abitino bianco e capelli legati in una morbida coda, e look casual per lui. Abbronzatissimi e bellissimi non hanno ufficializzato le voci di una presunta gravidanza, ma quel décolleté lievitato della Borromeo non passa inosservato.

Mentre Pierre Casiraghi è sul palco con re Felipe IV in occasione della consegna dei premi della 35esima Copa Del Rey MAPFRE, Beatrice resta ad ammirare il marito da lontano. Sorrisi ed espressioni pensierose si alternano sul volto della Borromeo che il 29 luglio sul suo Twitter ha annunciato la morte di Marta Marzotto con il post "Ciao nonita mia", accompagnato da un cuore e un'immagine della nonna sorridente.



Ma la vita va avanti. E la coppia a Palma di Maiorca in occasione della Copa del Rey, la famosa regata alla quale ha partecipato anche il re Felipe IV, al timone del Aifos, un Corel 45 dell’Armada Espanola, si gode il clima di festa. Beatrice e Pierre, che il primo agosto hanno festeggiato le nozze di carta, appaiono super affiatati. I due sempre uniti sorridono ai presenti tutta la serata, poi si allontanano così come sono venuti: sempre tenendosi la mano.



Intanto i rumors di una presunta gravidanza, per quanto insistenti, non sono ancora stati confermati dalla coppia. Beatrice, sempre elegante e in forma splendida sfoggia le sue curve sexy. A destare sospetti solo il seno che pare più florido del solito. Non resta che aspettare, magari in costume scopriremo cosa nasconde sotto ai raffinati abiti...