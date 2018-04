Beatrice Borromeo è ancora incinta. Non ha partorito con cinque settimane di anticipo al Princess Grace Hospital di Monte Carlo come aveva scritto il settimanale Chi, mostrando le immagini di Pierre Casiraghi all'entrata dell'ospedale con il primogenito in braccio. E' la stessa Beatrice che con un post ironico su Twitter fa sapere di essere ancora in dolce attesa ed etichetta come “bufala” la notizia del parto. La data prevista è tra cinque settimane: attendiamo...