Beatrice Borromeo, debutto ufficiale da principessa

Beatrice Borromeo debutta al balcone di Palazzo Grimaldi, in occasione del National Day del Principato di Monaco, celebrato il 19 novembre. Al fianco del marito Pierre Casiraghi , da vera Grimaldi, la Borromeo ha salutato i monegaschi come fa una principessa, condividendo esordio e balcone con la suocera Carolina e gran parte della famiglia reale, compresa la moglie di Alberto, Charlene , che ha lasciato la sua villa in Corsica per tornare a corte.

Alla luce dei tragici eventi di Parigi, i festeggiamenti per il National Day sono stati ridimensionati: niente fuochi d'artificio e bandiera a mezz'asta, ma i Grimaldi alla festa non hanno voluto rinunciare. E a risplendere nel Principato quest'anno c'è anche la bella Beatrice, che dopo il matrimonio da regina con il suo Pierre, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale da principessa sul balcone del Palazzo Reale. La Borromeo, elegantissima, è apparsa rilassata e anche un po' incuriosita.



Al suo fianco non solo il marito, che l'ha scortata in tutto il cerimoniale, ma anche la suocera Carolina, Stephanie e i figli Alexandra di Hannover e Louis Ducruet. Presente anche Charlotte, che per un giorno ha dovuto mettere da parte il suo nuovo amore Lamberto Sanfelice, conosciuto proprio grazie alla neo cognata Beatrice.



L'attesa dei monegaschi era tutta per i gemellini Jacques e Gabriella, protagonisti tra le braccia di papà Alberto e mamma Charlene, mentre non ha potuto prendere parte alla cerimonia Raphael, il figlio di Charlotte e Gad Elmaleh. Il bambino è nato fuori dal matrimonio e per questo non può partecipare agli eventi ufficiali. Visti i nuovi affari di cuore della bella mamma, pare proprio che al povero Raphael certi eventi restino interdetti per sempre.