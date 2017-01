Barbara Pedrotti, sexy bikini da... Premium

Per un anno è stata volto di Bwin per Serie A Live su Mediaset Premium, ora Barbara Pedrotti è il corpo mozzafiato che campeggia sul profil social cliccatissimo dai tifosi italiani: più di 40mila i follower su Instagram e Facebook. Occhi verdi, sorriso irresistibile, seno prorompente e fisico da favola, ecco Barbara negli scatti in bikini.

Considerata una delle giornaliste più sexy della tv, la Pedrotti sa mescolare bene bellezza e simpatia. “Per quanto riguarda la bellezza, è di certo un'arma a doppio taglio e, se devo proprio essere onesta fino in fondo, non ci faccio molto affidamento, quella passa, preferisco puntare su cose che rimangono" ha detto di recente durante un'intervista. E in attesa della ripresa del campionato di calcio i fan la possono ammirare in tutto il suo splendore tra scatti mozzafiato in due pezzi e primi piano da capogiro.