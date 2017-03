Barbara Palvin, topless e lattex per i follower

Capelli racconti in una coda alta, gonna in lattice e mani a coprire il seno nudo. Barbara Palvin, la modella ungherese gioca con quel vedo non vedo che stuzzica i fan di Instagram mettendo a nudo la sua sexy silhouette e le curve esagerate del décolleté. Appena 23enne conosce le regole del gioco della seduzione... e pure quelle della trasgressione.

Modella per Sports Illustrated e angelo di Victoria's Secret, non è la prima volta che ci omaggia della sua bellezza, ma quando tutto avviene tra le mura domestiche uno scatto in topless acquista tutto un altro sapore facendo scatenare commenti e fantasie dei fan.



Secondo i ben informati, in passato le sue curve avrebbero catturato l'attenzione di Leonardo DiCaprio e Niall Horan, e più recentemente le premure di Lewis Hamilton anche se i due si sono sempre professati solo amici.