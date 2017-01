Barbara De Rossi è di nuovo innamorata

Abbracci bollenti e tocchi maliziosi tra gli scaffali del pesce e delle verdure e come pegno d'amore: un carrello colmo di borse. Barbara De Rossi "presenta" il suo nuovo fidanzato ... al supermercato. Si chiama Simone Fratini , è un ex modello che si è votato ai metodi anti-calvizie e in infradito, canottiera e catenina al collo accompagna l'attrice a fare la spesa.

Gli scatti di "Diva e Donna" non lasciano dubbi: Barbara De Rossi non è più single. Dopo le ultime due love story finite male, prima con il muscoloso toy boy Anthony Manfredonia, 21 anni meno di lei, con uno strascico giudiziario ancora in corso, e poi con il giornalista Manuel Parlato, la bella attrice, si fa un regalo per i suoi 55 anni: un nuovo fidanzato.



Simone ha 44 anni, muscoli, qualche tattoo e un futuro nel business dell'anti-calvizie. Ex modello è ora un imprenditore che si occupa proprio di soluzioni per combattere il fastidioso problema della perdita dei capelli senza ricorrere al trapianto. Con Barbara, al supermercato, è un tripudio di sguardi complici, tocchi maliziosi e abbracci focosi. Sarà l'uomo giusto per lei?